Genks jeugdproduct kijkt uit naar dÃ© Limburgse derby: "Ik kwam vroeger zelf kijken en leefde hÃ©lemaal mee"

Ik ken Stef Peeters en Pieter Gerkens, maar we houden het rustig -Bryan Heynen

"Als we verliezen worden de kansen kleiner, maar we spelen daarna nog tegen rechtstreekse concurrenten dus zelfs dan is het nog mogelijk." STVV kan een tik uitdelen en zal uiteraard gemotiveerd zijn. Heynen zelf kent wel wat jongens bij de Kanaries.

"Ik ken Pieter Gerkens en met Stef Peeters deelde ik vroeger een chauffeur naar de trainingen." Tussen hen wordt er doorgaans niet gecommuniceerd over de clash. "Of we berichtjes sturen vooraf? Neen, we houden het wel rustig." Nuchtere jongens, die Limburgers.