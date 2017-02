Fessou Placca is verlost van alle problemen: "Ik kan me eindelijk tonen aan het publiek van Beerschot-Wilrijk"

De carrière van Fessou Placca bij Beerschot-Wilrijk lijkt sinds vorig weekend eindelijk gelanceerd. De Togolees was maandenlang niet speelgerechtigd, maar trapte tegen KSK Heist alle frustraties uit zijn snelle benen.

Zaterdag kreeg Fessou Placca zijn allereerste basisplaats in de Super Amateur Liga. De pijlsnelle aanvaller bedankte coach Marc Brys voor het vertrouwen met twee knappe goals. "Het was een fantastisch weekend", reageert een nog altijd overgelukkige Placca bij Voetbalkrant.

"Ik heb nu pas het gevoel dat het seizoen voor mij écht begonnen is. Die twee doelpunten tegen Heist deden héél veel deugd", klinkt het bij de 22-jarige Togolees, die in 219 speelminuten al vijf keer raak trof. "Ik kan eindelijk mijn kwaliteiten tonen aan het publiek. Ik hoop dat ik de club de komende weken en maanden aan de titel kan helpen."

Moeilijke periode

Placca was tot begin december niet speelgerechtigd door problemen met zijn arbeidskaart. "Het was een harde periode. Ik mocht alleen maar trainen en moest me klaarhouden, maar ik had geen idee hoe lang het zou duren. Wie er in de fout ging? Dat weet ik niet. Het doet er ook niet meer toe. Ik focus me nu op de toekomst."

"Ik wil dan ook iedereen bedanken die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat de problemen van de baan zijn. Le président, de trainers, de spelers en de supporters: iedereen is me blijven steunen en dat betekende veel voor mij", zegt Placca. "Zij hebben me door die moeilijke maanden gesleurd."

Adebayor

Fessou Placca arriveerde drie jaar geleden op zijn 19de in Europa. Via de Zwitserse tweedeklasser Servette belandde hij in de Belgische derde klasse bij Oosterzonen, waar Beerschot-Wilrijk hem vorige zomer wegplukte. "Ik woon intussen drie jaar in België en ik heb het gevoel dat ik hier niet alleen als voetballer, maar ook als persoon gegroeid ben. Ik heb mijn plan leren trekken."

De Togolees woont in ons land samen met z'n broer. "Hij voetbalt hier ook, in 3de amateur bij Houtvenne. Mijn ambitie? Ik wil uiteraard op het hoogste niveau spelen. Ik heb bij Beerschot nog een contract tot het einde van volgend seizoen, maar wil met de club graag hogerop."

Zonder de perikelen met zijn arbeidskaart had Placca de voorbije maand hoogstwaarschijnlijk met Togo deelgenomen aan de Africa Cup. "Ik heb de ploeg dan maar op televisie gevolgd. Ze deden het lang niet slecht, maar hadden veel pech. Ik hoop er snel weer bij te zijn. Of ik Emmanuel Adebayor goed ken? Ja, we komen elkaar af en toe tegen op vakantie in Togo. Hij is helemaal niet verwaand en super sympa."