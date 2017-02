"Als Zulte Waregem ietwat op niveau speelt, maakt Anderlecht geen schijn van kans"

Fred Dupré ging al eens losjes door over het niveau van paars-wit. En ook voor de komst van Essevee voorspelt hij een héél moeilijke namiddag voor de Brusselaars. "Als Zulte Waregem ietwat het niveau haalt van de afgelopen maanden heeft Anderlecht geen schijn van kans", is zijn duidelijke mening.

De ex-speler van Zulte Waregem heeft dan ook grote bewondering voor Francky Dury en wat hij elk seizoen weer voor elkaar krijgt. "Dury heeft een duidelijk systeem en gaat elk seizoen de spelers zoeken die daarin passen. Het ene jaar lukt dat beter dan het andere, maar hij zet toch altijd een sterk elftal op het veld met beperkte middelen."

Dury is een vakman, bij Weiler stel ik me vragen - Fred Dupré