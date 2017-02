Gaat Izquierdo ook Ã³p het veld met gouden schoenen spelen? De Colombiaan heeft een geniaal antwoord in petto

Gaat Izquierdo ook óp het veld met gouden schoenen spelen? De Colombiaan heeft een geniaal antwoord in petto

door Timothy Collard vanuit Brugge

Foto: © Photonews

José Izquierdo (24) moet zowat de meest mediagenieke der voetballers in onze Jupiler Pro League zijn. De Colombiaan staat uiterst positief in het leven, kan zijn lach nooit verbergen en kleedt zich af en toe ook graag opvallend. Maar... Zien we Joske straks ook met gouden schoenen op het veld?