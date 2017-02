Vanaken steekt loftrompet over Gouden Schoen: "Hij is in de zomer klaar voor de volgende stap"

Noem een kwaliteit en Izquierdo heeft het, behalve kopspel -Hans Vanaken Deel deze quote:

"Het is gewoon een heel complete speler. Noem een kwaliteit op en hij heeft het. Behalve kopspel, maar dat is ook niet nodig. Voor het overige heeft hij het allemaal. Snelheid, techniek, inzicht." Ook voor Vanaken is het een godsgeschenk.

"Sinds Nieuwjaar vorig jaar voelen we elkaar heel goed aan. De tegenstanders weten dat ook en spelen erop in, maar we vinden elkaar nog steeds erg goed. Ik ben echt blij dat ik met hem kan samenspelen. Hij is altijd goedgezind, gewoon een fantastische speler", sloot Vanaken af.