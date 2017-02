Verdedigers maken (onterecht?) weinig kans op Gouden Schoen: "Neem nu een speler als Thomas Meunier: ongekend goed"

door Redactie



Hugo Camps breekt een lans voor de verdedigers die altijd naast de prijzen grijpen

Foto: © photonews

Het is al van 2004 en Vincent Kompany geleden dat er nog eens een verdediger de Gouden Schoen won. Middenvelder en aanvallers zijn in het voordeel in de jacht op een individuele bekroning. Dat moet veranderen, zo schrijft Hugo Camps.