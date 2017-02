Izquierdo gaat zijn Gouden Schoen 'overal' showen en heeft het ook over zijn toekomst: "De beslissing om te blijven was moeilijk, maar..."

Carlos Bacca gaf me tips om mijn toekomst uit te stippelen, die ga ik opvolgen - José Izquierdo Deel deze quote:

"Het was in de zomer een moeilijke beslissing om te blijven, maar achteraf bekeken bleek dit de juiste. Onlangs dineerde ik nog samen met mijn landgenoot Carlos Bacca. Hij gaf me tips om mijn toekomst uit te stippelen. Die raad ga ik opvolgen", rondde Izquierdo af.