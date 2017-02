Bailey paste voor uitleenbeurt aan Genk: "Hier moet ik opnieuw keihard werken, dat gevoel had ik niet meer bij Genk"

door Redactie



Leon Bailey was helemaal klaar met KRC Genk en timmert nu verder aan zijn carrière bij Bayer Leverkusen. De Jamaicaan is dankbaar voor de kansen die hij kreeg in Genk, maar vond dat het tijd was om te vertrekken.

"Racing Genk was voor mij de ideale eerste stap in mijn carrière", zegt Leon Bailey in Het Laatste Nieuws. "Van de jeugdacademie tot de eerste ploeg heb ik het er uitstekend naar mijn zin gehad. Ik ben iedereen in de club dankbaar voor de kansen die ze me gegeven hebben. Genk blijft voor altijd mijn familie, maar ik voelde dat het tijd was om te vertrekken."

Bailey weigerde zelf om nog een halfjaar door Leverkusen uitgeleend te worden aan Genk. "Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik was uitgekeken op België en ik had een frisse start nodig. Een nieuwe ploeg, een nieuw land, een nieuwe competitie. Voor de meeste spelers duurt een professionele carrière gemiddeld tien jaar, dat wil zeggen dat je alle kansen die je krijgt, moet grijpen. Hier moet ik opnieuw keihard werken om het niveau te halen, dat gevoel had ik in Genk niet meer."