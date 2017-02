VIDEO: Dimitri Payet en Memphis Depay maken hun eerste doelpunt in Ligue 1 sinds hun wintertransfer

Olympique Marseille hield op deze midweekspeeldag in de Ligue 1 oververdiend de drie punten thuis tegen Guingamp, waar onze landgenoot Nill De Pauw 90 minuten op de bank zat. Bafetimbi Gomis opende in de eerste helft de score met een vallende kopbal en de veel besproken wintertransfer Dimitri Payet besliste de partij met zijn handelsmerk: een vrijschop. (zie video's)

Nog in Frankrijk heeft ook Memphis Depay voor het eerst gescoord sinds zijn overstap naar Lyon. De Nederlandse winger maakte als invaller de 4-0 tegen Nancy. Lyon blijft door die zege vierde. De top-3 liet geen steek vallen: zowel Monaco, Nice als PSG wonnen hun wedstrijd van de 24ste speeldag.

