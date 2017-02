Porto neemt jong toptalent van Atletico Madrid over voor twintig miljoen euro

De 22-jarige Oliver Torres speelde al eens in het shirt van Porto op huurbasis van Atletico Madrid. Donderdagavond werd bekendgemaakt dat de aankoopoptie gelicht is, en dat de speler dus definitief overkomt.

De Spaanse middenvelder groeide op in de jeugdopleiding van Atletico Madrid. Er werd al van jongs af aan veel van hem verwacht, maar hij kon nooit helemaal aan die hoge verwachtingen voldoen.

In het seizoen 2015-16 werd hij al eens uitgeleend aan de Portugezen, hij deed het toen zeer behoorlijk met 7 doelpunten in 26 wedstrijden. Daarop hoopte hij na zijn terugkeer in de Spaanse hoofdstad ook aan spelen toe te komen, maar uiteindelijk stond hij vorig seizoen maar 9 keer aan de aftrap. Daarom gaat hij nu definitief voor Porto spelen, waar hij dit seizoen 2 doelpunten maakte en een assist gaf.