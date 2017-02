Een heel opvallende solicitatie bij Real Madrid: tennislegende wil voorzitter worden

Rafael Nadal zit in de herfst van zijn tenniscarrière. Over geld hoeft de Spanjaard zich niet meer druk te maken, maar hij wil toch actief bezig blijven. En niet de tenniswereld...

Momenteel is Florentino Pérez voorzitter bij de Koninklijke, maar Nadal wil ooit zijn functie overnemen. Het is geweten dat de tennislegende een groot fan is van Real en hij onthulde dan ook zijn toekomstplannen. En hij maakt kans. Zoals u weet wordt de voorzitter bij de Madrilenen verkozen door de socio's. En Nadal is enorm populair in Madrid.

"Natuurlijk wil ik graag voorzitter van Real worden", verhaalt Nadal in de krant Marca. "Gelukkig hebben we nu al een fantastische president. Momenteel ben ik nog niet nodig."