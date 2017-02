Mannaert schrok van eerste stemronde Vormer: "Het kon een ontgoocheling zijn"

Ruud Vormer, één van de schaduwfavorieten op de Gouden Schoen, sloot de eerste stemronde af buiten de top-tien. In de perszaal vielen heel wat monden open, ook algemeen manager Vincent Mannaert schrok zich een hoedje.

Één van de grootste verrassingen was het ontbreken van Ruud Vormer in de top-tien na de eerste stemronde. "Ik was verrast dat Ruud Vormer zo weinig punten kreeg in de eerste ronde, ik ben dan ook blij dat hij nog derde werd. Hij verdiende zeker een podiumplaats. Had hij ernaast gevallen, was dat toch een ontgoocheling."

"Hij is het prototype van een echte Club-speler. Neem nu zondag, toen de coach een probleem had, ging hij zonder morren op de rechtsachter spelen. Dat deed hij zoals steeds vol overgave", sloot de Club-manager af.