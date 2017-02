Steunbetuigingen raakten gevoelige snaar bij Thomas Buffel: "Namens de familie en mezelf: bedankt!"

Dit weekend maakt Thomas Buffel mogelijk zijn rentree bij KRC Genk. De middenvelder zat dinsdag al in de selectie voor de inhaalmatch tegen Waasland-Beveren, maar speelde uiteindelijk niet. Hij bedankt wel alle supporters voor de steun.

Na het overlijden van Stephanie De Buysser, de vrouw van Buffel, lieten de supporters van de Belgische clubs zich van hun beste kant zien. Niet alleen in Genk, maar bij zowat elke club in België waren er eerbetonen voor de overleden vrouw van de voetballer. Via Instagram laat Buffel nu weten dat dat hem deugd heeft gedaan. Hij wil de fans dan ook graag allemaal van harte bedanken.



"Ik zou graag iedereen namens de familie en mezelf willen bedanken voor de vele steunbetuigingen. Kaartjes, tekeningen, bloemen en supporters-acties ... Mooi", schrijft Buffel op zijn Instagram-account.