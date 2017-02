Op dit uur mag het wel wat meer zijn: dit heeft Thomas Vermaelen nooit laten schieten

door Redactie



Thomas Vermaelen sukkelde de voorbije jaren van blessure in blessure. Enig voordeel: hij kan in eigen huis met zijn (geheime) verloofde toch nog vasthouden aan iets wat hij wél heeft weten te houden.

Over het blessureleed - meer dan vijf seizoenen - hadden we het HIER al. Maar Polly Parsons is ondertussen wel iets waar hij zich aan heeft kunnen optrekken. Zij bleef hem steeds trouw, de twee zijn zelfs verloofd in het geheim.

