Tom Soetaers krijgt vanaf volgend seizoen sportieve leiding bij KVK Tienen: "Mooie uitdaging op nationaal niveau"

KVK Tienen heeft een nieuwe coach. Ex-Rode Duivel Tom Soetaers zal er vanaf volgend seizoen de sportieve leiding in handen nemen. Soetaers werkte de voorbije jaren als analist en was daarnaast ook trainer in tweede provinciale.

Momenteel is Tom Soetaers nog trainer bij de Brabantse tweedeprovincialer Hoegaarden. Soetaers zal vanaf volgend seizoen echter overstappen naar de tweede amateurafdeling waar hij de sportieve leiding krijgt over KVK Tienen. Hij zal er naast trainer immers ook technisch directeur worden. Tienen nam gisteren afscheid van coach Carlo Lavigne.

"We praten al een aantal jaar met elkaar, dat is geen geheim. Maar voor alles is er het juiste moment, en dat is nu. We hebben KVK op het vlak van organisatie en financieren terug op de rails gekregen. Nu moeten we sportief bouwen aan de toekomst van onze club. Met Tom halen we een jongen uit de streek met heel wat voetbalervaring en een positieve spirit", zegt Tienen-voorzitter Willy Schepers.

"Mooie uitdaging"

Tom Soetaers (36) speelde onder meer voor RSC Anderlecht, Roda JC, Ajax en KRC Genk. Het afgelopen jaar was hij trainer bij Hoegaarden, naast zijn job als voetbalanalist bij de Champions League uitzendingen van Q2. "Voor mij is het een mooie uitdaging op nationaal niveau. KVK Tienen is een positief project waar ik mij helemaal kan in vinden", reageerde hij op de website van de club.