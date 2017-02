Meunier zal zijn plek bij PSG niet gratis krijgen: "Elke wedstrijd is een kans"

Unai Emery heeft bij Paris Saint-Germain twee rechtsachters van hoge kwaliteit in zijn ploeg. Rode Duivel Thomas Meunier en de Ivoriaanse international Serge Aurier. De coach sprak over de concurrentie tussen de twee spelers.

Door de afwezigheid van Serge Aurier tijdens de African Cup of Nations kon Thomas Meunier een vaste stek in de Parijse elf veroveren. Sinds de terugkeer van de Ivoriaan speelt de Belg echter niet meer. Maar dit is geen kwestie van niveau, want Thomas was geblesseerd.

Nu hij terug is, zal de Rode Duivel de keuze van coach Unai Emery nog erg bemoeilijken. "Het is positief dat er twee spelers in vorm zijn," zei de coach van PSG donderdag, waarna hij de progressie van de Belg nog eens benadrukte. "Meunier heeft veel vooruitgang geboekt, maar hij moet die groei vasthouden. Elke wedstrijd is een kans. (…)"

Maar langs de andere kant is Serge Aurier quasi evengoed. "Na de AFCON keerde hij terug met een goede mentaliteit om voortgang te blijven maken met het team. Ik ben tevreden over zijn laatste wedstrijd. Hij werkt heel geconcentreerd als hij iets wil. (…) De progressie van Meunier is ook goed. Momenteel zijn het twee spelers met wie ik gerust ben op die positie," voegde hij toe. De trainer moet nu kiezen wie zal spelen tegen Bordeaux op vrijdag, en wie er de concurrentie met het grote Barcelona zal aangaan volgende week...