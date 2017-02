De Decker blikt vooruit naar topper tegen Lierse: "We moeten gebruik maken van de uitverkochte Bosuil, daar doe je het voor"

door Dirk Pieters vanuit Bosuil (Antwerpen)



Zaterdag ontvangt leider Antwerp eerste achtervolger Lierse in een uitverkocht Bosuil-stadion. Dat deze wedstrijd cruciaal zal worden in de tweede periode in 1B kon je afleiden uit de grote opkomst voor de wekelijkse persconferentie.

In competitieverband is het al bijna negen jaar geleden dat Antwerp nog eens van Lierse kon winnen. Toen werd het 3-0 op de Bosuil. Op dit cruciale moment in de tweede periode in 1B zijn beide ploegen duidelijk in vorm. Lierse pakte recent een 11 op 15, Antwerp doet nog een tikkeltje beter met 13 op 15.

De thuisploeg zal in volle sterkte kunnen aantreden: er zijn geen geschorsten en op Vleminckx na is er niemand geblesseerd. "We hebben er een goede trainingsweek opzitten met onder andere de vriendschappelijke wedstrijd tegen KV Mechelen. Het resultaat is in zo'n wedstrijd misschien niet zo belangrijk, maar je wil elke wedstrijd toch liefst winnen", opent Wim De Decker de persconferentie.

Wij hopen dat de supporters de hel van Deurne Noord weer kunnen laten branden.

Volle Bosuil

Maar iedereen wil natuurlijk weten hoe De Decker naar de wedstrijd tegen Lierse toeleeft. "Voor mij is dat niet dé allerbelangrijkste wedstrijd, maar we moeten niet flauw doen en zeggen dat ze niet belangrijk zou zijn. Vorig seizoen leed de ploeg onder de zware titelstress. Nu leeft de groep anders naar zo'n belangrijk moment toe", vindt De Decker.

Antwerp kan in de topper tegen Lierse rekenen op een uitverkochte Bosuil. "Wij hopen dat ze de hel van Deurne Noord weer kunnen laten branden. Neen, ik bedoel dat niet letterlijk (lacht). Met zo'n achterban moet je er altijd vol voor gaan. Voor zo'n wedstrijden doe je het uiteindelijk. Die volle Bosuil is een gigantisch voordeel. Daar moeten we gebruik van maken", besluit de Antwerp-coach.