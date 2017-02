Wim De Decker haalt uit naar voorganger Gevaert: "Hij had aandeel in het mislopen van de promotie"

door Redactie



Wim De Decker staat met Antwerp voor een cruciale wedstrijd tegen Lierse. De nog ongeslagen trainer van de Great Old blikt ook even terug op vorig seizoen, toen Antwerp de promotie op het allerlaatste nippertje misliep.

De huidige Antwerp-coach heeft een uitgesproken mening over het mislopen van de promotie naar 1A vorig seizoen. "Volgens mij had de trainer (David Gevaert, nvdr) er zeker zijn aandeel in", zegt De Decker in Sport/Voetbalmagazine. "En dat zeg ik echt niet omdat hij mij lange tijd op de bank zette. Ik vind hem een heel goede veldtrainer, maar hij was niet stressbestendig genoeg voor Antwerp. Ik zag in mijn carrière wel vaker trainers die hun stress overzetten op een groep."

"Toen de groep begon af te glijden, had hij voor jongens moeten kiezen die konden omgaan met de situatie", vindt De Decker. "Mij liet Gevaert eerst maanden niet spelen en in die match van de laatste kans, tegen Eupen, stelde hij me dan plots wel op. Dat tart toch alle verbeelding? Zo geef je als trainer toch toe dat je fout zat?"