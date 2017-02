Deze Belg gooit nu wel heel hoge ogen in de Italiaanse jeugdreeksen

Zinho Vanheusden is een serieuze naam voor zich aan het maken in de Laars. De nog steeds maar 17-jarige verdediger werpt hoge ogen bij zowat elke wedstrijd die hij speelt met de Primavera.

U zal zich misschien afvragen wat de Primavera is? Wel, dat is de belangrijkste jeugdcompetitie die door de Serie A georganiseerd wordt. Er mogen zowel teams van de Seria A als B aan deelnemen en wordt gezien als de laatste stap voor de A-ploeg. En daarin doet Zinho Vanheusden het fantastisch.

De jeugdspeler van Inter Milaan is kapitein van zijn ploeg en stond deze week al voor de zesde keer in elf matchen in het 'Team van de Week'. Iets wat geen enkele speler hem nadoet dit seizoen. Vanheusden wordt al jaren gezien als één van de aanstormende talenten, alhoewel hij nog maar 17 is.