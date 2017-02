Gent kan weer op sterkhouder rekenen, maar andere nieuwkomer sukkelt

Bij AA Gent hebben ze al veel plezier gehad van hun wintertransfers. Kalinic stond er meteen, Gigot maakte indruk en ook Kalu speelde al héél goeie wedstrijden. Die laatste is terug helemaal fit.

"Kalu is terug en heeft alles kunnen meetrainen", luidde de geruststellende boodschap van Hein Vanhaezebrouck. "Ook Danijel Milicevic heeft deze week volledig kunnen meetrainen", ging de Gentse oefenmeester verder.

Toch zijn er nog steeds twee nieuwkomers out. "Bjedov heeft nog altijd last van een letsel aan de voet. Tekie heeft een training geprobeerd, maar viel opnieuw uit. We denken dat het een spierblessure is die afstamt van een heupprobleem. We onderzoeken hem."

Ook Rabiu is er morgen niet bij. "Hij revalideert op het veld." Youngster Louis Verstraete, die al indruk maakte, heeft last aan de darmen. Het is niet de eerste keer, dus gaan we hem uitvoerig onderzoeken."

De Gentse selectie tegen Eupen