Kumordzi voor dÃ© derby: "Eindelijk eens afwerken vrijdag"

Kumordzi voor dé derby: "Eindelijk eens afwerken vrijdag"

Vanavond staat op Stayen de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en Racing Genk op het programma. We blikken al eens vooruit met Kumordzi, toch al een oudgediende bij Genk.

De middenvelder speelt immers al vijf jaar in de Luminus Arena en weet ondertussen hoe zo'n Limburgse derby in elkaar zit. "De derby kan je nooit voorspellen, maar ik denk dat we met ons team een héél goeie kans maken", aldus Kumordzi. "De voorbije vijf wedstrijden creëerden we veel kansen."