Blijft hij bij Genk of niet? Pozuelo spreekt over zijn toekomst

door Redactie



Aan het einde van dit seizoen loopt het contract van Alejandro Pozuelo bij KRC Genk af. Maar geen nood: de Limburgers beschikken over een eenzijdige optie om het contract van hun speler met twee jaar te verlengen. En bovendien staan er nog enkele gesprekken op de agenda.

Zo is Genk namelijk van plan om Pozuelo een nieuw – en verbeterd – contract voor te schotelen. Het bestuur beseft dat de 25-jarige middenvelder van enorm belang is in het huidige team, en wil dat laten blijken door middel van een nieuwe overeenkomst. Dat kon u hier al lezen.

Alle tijd

Zelf is de speler niet gehaast. “Ik wil rustig de tijd nemen om over mijn toekomst na te denken”, zegt Pozuelo. in Het Belang van Limburg. “Aangezien de optie wel zal worden gelicht, hebben de club en ik daarna alle tijd om eruit te raken.”

Pozuelo is sinds 31 augustus 2015 bij Genk aan de slag. Ondertussen groeide de Spanjaard uit tot een niet te missen kracht in de Luminus Arena. Het bestuur van de Limburgse club hoopt Pozuelo dan ook langer aan boord te houden.