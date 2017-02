De pronostiek van... Bryan Heynen: "Wij winnen in Sint-Truiden, Anderlecht speelt gelijk"

Net als vorig seizoen pakt Voetbalkrant.com uit met een pronostiek van de speeldag. Elke week neemt een smaakmaker van de Jupiler Pro League het op tegen onze redactie met maar één doel: beter doen dan de 6 op 8 die Laszlo Köteles vorig seizoen neerzette. Vandaag: Bryan Heynen.

Op de dag van de Limburgse derby hebben we iemand van de hoofdrolspelers die voor ons voorspelt hoe de speeldag zal verlopen. Bryan Heynen van Racing Genk zal proberen om beter te doen dan Guus Hupperts, die vorige speeldag een 3/8 liet optekenen.

"Wij gaan winnen", klinkt het duidelijk wanneer Sint-Truiden tegen Genk als eerste uit de bus komt. Weinig twijfels bij Heynen over de Limburgse derby, maar bij Moeskroen-Oostende al wat meer. "Doe toch maar Oostende."

Verder ziet hij Kortrijk winnen tegen Mechelen. "Die hebben vertrouwen getankt tegen Standard." De topper tussen Anderlecht en Zulte Waregem eindigt volgens hem in een gelijkspel. Club zou moeten winnen in Lokeren. "Club is écht sterk."

Bryan Heynen versus Voetbalkrant.com

Speeldag 26 Bryan Heynen Voetbalkrant.com Sint-Truiden - Genk 2 1 Moeskroen - KV Oostende 2 2 KV Kortrijk - KV Mechelen 1 X Charleroi - Westerlo 1 1 AA Gent - Eupen 1 1 Anderlecht - Zulte Waregem X X Lokeren - Club Brugge 2 2 Waasland-Beveren - Standard X X

Klassement

Thomas Foket, Birger Verstraete en Michiel Jonckheere 6/8

Siebe Blondelle en Siebe Schrijvers 5/8

Mats Rits*, Brecht Dejaegere, Zinho Gano, Pieter Gerkens, Timothy Derijck, Stef Peeters, David Hubert, Laurens Paulussen en ​Killian Overmeire 4/8

Guus Hupperts, Guy Dufour, Nicolas Rommens, Leandro Trossard, Tom De Sutter en Hendrik Van Crombrugge 3/8

Olivier Myny, Maxime Annys 2/8

* Mats Rits voorspelde op speeldag 17 een zege van Standard op het veld van Charleroi. Die wedstrijd werd gestaakt bij een voorsprong van Standard en in afwachting van het definitieve resultaat krijgt Rits 1 punt voor die wedstrijd.