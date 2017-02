Doelman Vanhamel voor dÃ© match in 1B: "Het psychologisch voordeel zit bij ons"

Doelman Vanhamel voor dé match in 1B: "Het psychologisch voordeel zit bij ons"

Zaterdag is één van de belangrijkste matchen van het seizoen voor zowel Lierse als Antwerp. Bij de Pallieters kunnen ze echter met vertrouwen naar de confrontatie toeleven. Ze hebben zowel de beste aanval en de beste verdediging over heel het seizoen gezien.

En voor die tweede categorie is doelman Mike Vanhamel niet een beetje verantwoordelijk. De doelman hield dit seizoen al tien keer zijn netten schoon op 25 matchen. Dat is twee keer zoveel als de tweede in de ranking.

Mike, dé match dit weekend?

"Ja, voor de twee ploegen. Het is héél kort bij het einde van het kampioenschap. Op zich maakt het zelfs niet zoveel uit dat het Antwerp is. Het is een duel tussen twee ploegen aan de top van het klassement. Het is nog niet gespeeld voor de ploeg die wint, maar ze nemen wel een serieuze optie op de tweede periodetitel."

Het maakt niet uit dat het Antwerp is, maar Antwerp-Lierse is en blijft toch speciaal?

"Door die competitieformule heeft het wel wat van zijn charme verloren. We speelden al drie keer tegen hen en pakten 7 op 9. Dat maakt wel dat we vertrouwen hebben. Het psychologisch voordeel zit bij ons."

Wat voor match verwacht je?

"Geen afwachtende, daar hebben we alletwee de ploeg niet voor, zeker wij niet. Antwerp doet het goed thuis en wij zijn de beste uitploeg. Ik denk niet dat er iemand zich zal ingraven."