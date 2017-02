Preud'homme steeds enthousiaster over nieuwkomer Rotariu: "Hij pikt de zaken snel op en is heel naturel in zijn manier van spelen"

Dorin Rotariu maakt indruk bij Club Brugge

Foto: © Photonews

De fans van Club Brugge zijn benieuwd of José Izquierdo de komende weken zijn niveau na de Gouden Schoen naar een nog hoger niveau kan tillen. En ook naar nieuwkomer Dorin Rotariu is het uitkijken.