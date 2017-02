Everton-legende: "Hoe sneller Lukaku mijn record breekt, hoe beter. Hij is echt klasse"

Ik hoop dat hij honderden doelpunten voor ons zal maken -Duncan Ferguson Deel deze quote:

"Typisch, niemand zegt dat je een record hebt, tot iemand dicht genoeg komt om het te breken." Rancuneus of jaloers is hij niet. "Hoe sneller hij het doet, hoe beter. Rom is een doelpuntenmachine die er hopelijk nog honderden gaat maken voor Everton."

"We werken elke dag met hem, maar we zijn er alleen om hem te helpen. Hij is echt ééntje van de bovenste schuif. Hij kan afwerken met rechts én met links. Misschien kan zijn kopspel beter, maar hij is één van de beste die ik al zag", sloot Ferguson af.