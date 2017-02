"Als een tweederangsfiguur als Izquierdo de Gouden Schoen wint, bewijst dit alleen dat het Belgische voetbal op een laag pitje brandt"

door Redactie



Club Brugge was woensdagavond de grote slokop op het Gala van de Gouden Schoen. Blauw-zwart bekroonde een fantastisch kalenderjaar 2016 met tal van prijzen, waaronder die voor Trainer van het Jaar en niet te vergeten: de Gouden Schoen.

Schrijver, analist en columnist Herman Brusselmans vindt het maar niets. Hij had liever een andere winnaar gezien in de categorie Trainer van het Jaar. Ook de Gouden Schoen mocht van zijn part naar iemand anders gaan.

“Michel Preud’homme kreeg de prijs voor de beste trainer, en eigenlijk had Yves Vanderhaeghe hem moeten winnen, want dat is een veel sympathiekere gast dan Preud’homme, bovendien met een veel mooier kapsel, en op de koop toe spreekt hij, al vindt niet iedereen dat, veel verstaanbaarder Nederlands dan Preud’homme”, zegt Brusselmans in zijn gekende stijl in Het Laatste Nieuws.

Tweederangsfiguur

“En toen het zogenaamde hoogtepunt van de avond, dat jammer genoeg verwerd tot een enorme tegenvaller: de Gouden Schoen voor Joske Izquierdo. Oké, hij kan behoorlijk dribbelen en maakt als het te pas komt wel eens een doelpunt, maar als een tweederangsfiguur als hij de belangrijkste prijs in het Belgische voetbal wint, dan bewijst dit alleen dat dit Belgische voetbal op een laag pitje brandt. Volgend jaar graag een veel betere winnaar!”