Hugo Broos wordt geleefd en dat heeft drastische gevolgen: "Ik kreeg al een paar serieuze aanzoeken"

door Redactie



Hugo Broos is een volksheld in Kameroen

Foto: © photonews

Hugo Broos is weer in het land na zijn glansrijke Afrika Cup-winst met Kameroen. De Belgische oefenmeester wordt geleefd in het land van de Ontembare Leeuwen, zoveel is duidelijk.