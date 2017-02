Mourinho geeft ex-speler niet op: 'Manchester United wil gaan shoppen bij Chelsea'

door Redactie



Het is José Mourinho menens. De trainer van Manchester United wil komende zomer een speler weghalen bij... zijn ex-club Chelsea. De Portugese oefenmeester wil niet opgeven en zal er alles aan doen om de Braziliaan Willian naar Old Trafford te halen.

Niet zo lang geleden dook het verhaal een eerste keer op. Mourinho heeft Willian (28) – die bij Chelsea lang niet altijd aan spelen toekomt – heel hoog zitten. Zo hoog zelf, dat hij zijn ex-speler graag naar Manchester United wil halen. Tot een transfer kwam het voorlopig nog niet.

Voorlopig. Want volgens The Daily Star gaat Mourinho binnenkort een nieuw poging ondernemen om Willian naar Manchester te halen. Vorige zomer lukte het niet, over enkele maanden moet het wél lukken. Wij zijn alvast benieuwd…

