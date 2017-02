De spannende race naar PO1: wie staat er het beste voor? "Als wij het niet halen met ons programma ..."

De strijd om play-off 1 wordt dit jaar misschien wel boeiender dan ooit. Met nog vijf speeldagen voor de boeg kan het nog alle kanten uit. Hoog tijd dus om even de programma's van de kanshebbers te ontleden en wat ze er zelf over te zeggen hebben.

Om te beginnen: Club Brugge, Anderlecht en Zulte Waregem zijn allen mathematisch nog niet 100% zeker van play-off 1, maar we gaan ervanuit dat zij het (behoudens een dramatisch seizoenseinde) wel zullen halen. Dus loont het vooral de moeite om te gaan kijken naar de teams die tussen plaatsen 4 en 9 staan.

Standard lijkt het dan wat moeilijk te gaan krijgen, want het staat zeven punten in het krijt bij de nummer 6 momenteel. Technisch gezien kan ook Kortrijk nog play-off 1 halen, maar dat lijkt uiterst onwaarschijnlijk gezien de onderlinge duels tussen sommige kanshebbers op de top-6.

Oostende (4e plaats, 42 punten)

Oostende staat er het beste voor. Moeskroen (U), Anderlecht (T), Westerlo (U), Lokeren (T) en Standard (U) lijkt bovendien een vrij haalbaar schema voor de laatste vijf speeldagen. Of zoals Michiel Jonckheere het omschreef: "Als het met dit programma niet lukt om play-off 1 te halen, dan verdienen we het misschien gewoon niet."

Gent (5e plaats, 40 punten)

Op basis van het doelsaldo staat Gent momenteel boven Charleroi. Het kan misschien nog zijn belang hebben in het vervolg van de competitie. "We kennen de programma's van alle poegen en dat van ons valt inderdaad mee, maar we moeten vooral naar onszelf kijken en beginnen met de drie punten tegen Eupen." Na Eupen (T) volgen ook nog Standard (U), Moeskroen (T), Waasland-Beveren (U) en KV Mechelen (T).

Charleroi (6e plaats, 40 punten)

Jordan Remacle gaf het al aan: "Het zal knokken worden om play-off 1 te halen. Maar we geven het niet op en zullen tot de laatste match strijden." Het zal ook moeten, maar het programma valt goed mee. Westerlo (T), Genk (U), STVV (T), Kortrijk (T) en Lokeren (U) is misschien zelfs het makkelijkste programma van alle kandidaten.

Mechelen (7e plaats, 38 punten)

Heeft Mechelen in Oostende zijn laatste kans op PO1 weggesmeten? "De ene week maken we kans, een week later niet meer. We moeten efficiënter worden, maar we geven de strijd zeker nog niet op. De top-6, dat is een doel dat we willen halen en we bekijken het match per match. Kortrijk (U), Lokeren (T), Standard (U), Anderlecht (T) en Gent (U) ziet er wel geen simpel programma uit.

Genk (8e plaats, 38 punten)

Een iets minder doelsaldo (voorlopig) houdt Genk op plaats acht in de Jupiler Pro League. De Limburgers haalden ook de bekerfinale niet en moeten dus ook iets proberen te maken van hun Europees avontuur. Met STVV (U), Charleroi (T), Anderlecht (U), Club Brugge (T) en Westerlo (U) is het programma ook allerminst simpel te noemen.

Standard (9e plaats, 33 punten)

Bij de Rouches hopen ze nog steeds dat de match in en tegen Charleroi hen alsnog de drie punten zal opleveren, waardoor ze op 36 zouden uitkomen. Al bij al heeft Standard nog troeven in eigen handen, omdat ze nog zowel tegen Gent, Mechelen als Oostende aan de bak moeten én die drie teams op bezoek krijgen. Uitmatchen bij Waasland-Beveren en Moeskroen moeten dan ook gewonnen worden.