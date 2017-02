Eric Van Meir is duidelijk: "Er zijn veel belangrijke zaken in de wereld, maar zaterdagavond om 20.30u is Antwerp-Lierse het belangrijkste"

door Redactie



Lierse-coach Eric Van Meir beseft het belang van de topper op het veld van Antwerp

Foto: © photonews

Zaterdagavond staat dé topaffiche in 1B op het programma. Misschien is de match tussen Antwerp en Lierse dit weekend zelfs de belangrijkste match in heel België. Dat beseft ook Lierse-trainer Eric Van Meir.