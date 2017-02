Duidelijke boodschap voor de spelers van KVO: "De mocassins mogen uit, doe de 'botten' maar aan"

Het wordt de komende weken erop of eronder voor KV Oostende. Te beginnen morgen op Moeskroen. Daar moeten er drie punten gepakt worden om met een gerust gemoed de laatste vier wedstrijden te kunnen aanvatten. Luc Devroe heeft alvast een boodschap voor zijn manschappen.

KV Oostende heeft het al een poosje moeilijk, maar daar is verandering in aan het komen. "Kijk, verleden week was er een dieptepunt qua doelpunten. In die laatste rechte lijn naar de play-offs moet je geen goeie wedstrijden verwachten. De klik bij ons is er gekomen in Genk, daar zag ik mannen die wilden vechten. En dat hebben we doorgetrokken. Ze moeten de mocassins uitdoen en de 'botten' aandoen", aldus Luc Devroe.

Mentaliteit, vechtlust, karakter... het zijn de sleutelwoorden om die laatste vijf wedstrijden met een positief resultaat - lees: het halen van play-off 1 - af te werken. Te beginnen met Moeskroen. "Het is een feit dat als je zaterdag een goeie prestatie koppelt aan drie punten dat je tegen Anderlecht op een relaxe manier kan spelen. En hen ook het leven zuur kan maken."