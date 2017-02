Liverpool deed voor Nieuwjaar nog volop mee voor de titel, vanwaar nu de ommekeer?

In het begin van het seizoen leek Liverpool zeker een reële kans op de titel te hebben, maar nu de afstand met het ongenaakbare Chelsea al dertien punten bedraagt, mogen ze die droom wel opbergen. Wat schort er op Anfield?

Het nieuwe jaar heeft een succesvol Liverpool onder Jürgen Klopp volledig omgekeerd. In de competitie konden ze geen enkele wedstrijd meer winnen, met amper 3 op 15. De laatste overwinning dateert van oudejaarsdag tegen Manchester City.

Het vreemde bij The Reds is dat de vier nederlagen er kwamen tegen kleinere clubs: Burnley, Bournemouth, Swansea en Hull City. Daar zijn twee grote redenen voor:

1. Geen antwoord

Doordat Liverpool zonder een echte spits speelt, hebben ze het vaak moeilijk om een verdediging te kraken en gaat het spel iets te traag. Het balbezit is gewoonlijk wel in hun voordeel maar echt kansen komen daar niet genoeg uit. Ze scoren dan ook meestal op counters.

Als Coutinho, Firmino of Wijnaldum de kans er niet uit krijgen, schieten zij al eens vanuit een onmogelijke positie. Ze vinden doorgaans geen antwoord op een tegenstander die de match op slot gooit. Toegegeven, ze moesten sinds Nieuwjaar een belangrijke pion lang missen, want Sadio Mané zat in Gabon voor de Africa Cup. Maar ook zijn terugkeer kon het tij niet keren.

2. Verdediging is onvoldoende

Klavan en Lovren centraal zijn simpelweg niet voldoende voor een Engelse topclub. James Milner staat er wel, maar is vooral van aanvallende waarde. In doel is ook Klopp er nog niet uit: Karius of Mignolet tussen de palen? De Duitse doelman heeft zich vooral al laten zien door flaters, maar ook onze Simon durft al eens een slippertje te maken (hoewel wij Mignolet uiteraard het liefst in doel zien staan).

Zaterdag staat er een zeer lastige wedstrijd op het programma thuis tegen Tottenham. Liverpool heeft, gedeeld met Arsenal, het grootste aantal gemaakte goals (52). De bezoekers van Tottenham hebben dan weer de beste verdediging, zij moesten maar 16 goals incasseren op 24 wedstrijden. Wie zal er aan het langste eind trekken?