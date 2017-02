Sporting Lokeren gaat basisspeler langer aan zich binden

door Redactie



Sporting Lokeren gaat Mehdi Terki langer aan zich binden

Foto: © photonews

Sporting Lokeren is zo goed als zeker van het behoud in de Jupiler Pro League. Op Daknam proberen ze zich dan ook al zo goed mogelijk toe te leggen op de volgende jaargang in de eerste klasse.