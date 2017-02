Diepe treurnis bij STVV na kansloze derbynederlaag: "De slechtste match van het seizoen" en "Dit was beschamend"

We gingen één op één spelen, maar het is gebleken dat we daar absoluut de kwaliteiten niet voor hebben - Pieter Gerkens Deel deze quote:

"We gingen na de 0-3 één op één spelen, maar het is gebleken dat we daar absoluut de kwaliteiten niet voor hebben", pikte Pieter Gerkens in. "Tot de 0-1 was er niets aan de hand. Maar dan gaven we het gewoon zelf weg."

"Dit was onze slechtste match van het seizoen, samen met die in Beveren", sloot Pirard af. "We toonden veel te veel respect voor Genk. Deze nederlaag moeten we zo rap mogelijk vergeten, want dit was beschamend."