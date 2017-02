Vanhaezebrouck reageert op kritiek op trainingsmethodes na vormdip Simon: "Hoeveel trainingen heeft hij gezien?"

Simon heeft qua explosiviteit nog steeds dezelfde tijden. Dat bewijst dat daar niets van aan is -Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

Bovendien is Simon volgens Vanhaezebrouck niets verloren aan explosiviteit. "De resultaten van zijn testen tonen aan dat er heel weinig verschil op zit. Op bepaalde vlakken is hij net iets minder, maar op andere is het dan weer heel wat beter. Qua explosiviteit heeft hij dezelfde tijden als toen hij aankwam. Dat bewijst dat daar niets van aan is."

Verloren jaar

Wel heeft het voorbije jaar er zeker iets te maken. "Je mag niet vergeten dat hij bijna een volledig jaar out was en moeilijk terugkeerde door ziekte en blessures. Anders had hij op alle niveau's verder gestaan. Het is een bijna volledig verloren jaar", aldus Vanhaezebrouck.

Simon zou er ook niet helemaal met zijn hoofd bijgezeten hebben, daar in Waregem. "Er is in de week voor de wedstrijd iets gebeurd wat hem heel erg beïnvloedde. Dat zal hem zeker geen goed gedaan hebben." Wat dat was, hebben we het raden naar.