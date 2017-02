Vertonghen begrijpt de organisatie niet: "Gouden Schoen op basis van een kalenderjaar? Geen logica"

Woensdagavond kon iedereen zien hoe het gala van de Gouden Schoen blauw-zwart kleurde, met maar liefst vier Brugse winnaars. Jan Vertonghen zat met één grote vraag, maar het ging niet over de winnaars.

In Engeland, waar Jan Vertonghen speelt, krijgt de beste speler van het jaar zijn prijs aan het einde van het seizoen, niet aan het einde van het kalenderjaar. Dat vindt de Rode Duivel een stuk logischer dan in het midden van het seizoen, deelde hij mee op Twitter.

Er wordt volop geargumenteerd dat men na afloop van het seizoen niet al die spelers bij elkaar krijgt, of dat er deze tijd veel meer mensen op tv kijken naar de uitreiking. Maar we kunnen Jan Vertonghen ook wel begrijpen in zijn verwarring.