De wedstrijden voor een Europese verplaatsing, hoe deden Anderlecht, Genk en Gent het?

Het einde van de reguliere competitie nadert met rasse schreden en heel wat clubs zijn ook nog in Europa actief. We bekeken eens wat dat kan betekenen voor Gent, Genk én Anderlecht.

De focus ligt op de eerste twee teams, want daartussen gaapt maar een kloofje van twee punten. Gent op plaats vijf, Genk op plek acht. Voor die twee teams is het dus niet aangewezen om zich tijdens de competitiematch al te laten afleiden door wat volgt. Gent krijgt donderdag Tottenham op bezoek, Genk trekt naar Giurgiu.

Anderlecht speelt dan weer tegen Zenit tussen confrontaties met Zulte Waregem en Oostende door. Het is dus een week die paarswit niet mag missen, anders zullen er binnen de geledingen van de club heel wat vragen gesteld worden. Na twee matchen zonder te scoren, moeten de troepen van Weiler het vertrouwen terugvinden tegen Essevee.

Het slechte voorbeeld

Veel wedstrijden op weinig dagen spelen, het is niet evident om dragen. De Europese matchen hebben al punten gekost. Denk maar aan de 1-2 nederlaag van Anderlecht tegen Westerlo voor de match tegen Saint-Etienne en het verlies bij Waasland-Beveren voorafgaand aan de partij tegen Mainz. Ook in Sint-Truiden en Zulte Waregem ging het mis in een week met een Europees duel.

Gent deed het beter rond de Europese partijen, maar toch verloor het in die periode bij Mechelen en speelde het gelijk in Westerlo. Racing Genk verloor bij Standard én zwaar bij KV Kortrijk. Thuis ging het de boot in tegen Lokeren en speelde het gelijk tegen Moeskroen.

Het goeie voorbeeld

Anderlecht zal vooral de overwinning tegen Charleroi voor Qabala en de 1-3 bij Kortrijk voor een wedstrijd tegen Saint-Etienne herinneren. Vanhaezebrouck kijkt terug op 3-0 zeges tegen Moeskroen én Zulte Waregem en een overwinning bij Moeskroen voor een Europees duel. Nog steeds de enige uitzege van de Buffalo's.