VIDEO: Alexis Sanchez wordt voorlopig topschutter na handsbal en penalty

Zoals bijna elke zaterdag is er vandaag weer een hele dag lang Premier League te zien. Arsenal mocht als eerste aan de slag, zij ontvingen Hull City in het Emirates-stadion.

Arsenal moest zaterdag enkele spelers missen op het middenveld: Ramsey en Santi Cazorla nog altijd geblesseerd en Xhaka geschorst. Toch hadden The Gunners geen al te grote moeite met degradatiekandidaat Hull City. Het was Alexis Sanchez die in minuut 34 de eerste treffer van de match scoorde, al was het nadat hij de bal met de hand raakte (zie video). Arsenal was zeker de betere ploeg over de hele wedstrijd, maar Hull gaf zich toch niet zomaar gewonnen. In het slot hield Clucas nog een kopbal van de lijn met hand: rood voor de verdediger en een penalty, die Sanchez zonder problemen omzette.

Arsenal staat voorlopig derde, ze kunnen wel nog ingehaald worden door Manchester City dat maandag speelt. Hull City blijft vechten tegen de degradatie op slechts een puntje van de laatste plaats.

De speeldag in de Premier League: