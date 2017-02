BrÃ¼ls haalt uit naar Standard: "Wie niet de juiste makelaar heeft, speelt niet"

Brüls haalt uit naar Standard: "Wie niet de juiste makelaar heeft, speelt niet"

door Redactie



Bij Eupen speelt tegenwoordig Christian Brüls, de middenvelder die bij Standard nooit echt zijn kans kreeg. En daar heeft hij verklaringen voor. Verklaringen die niet echt positief zijn voor de Rouches.

Brüls haalt serieus uit naar zijn ex-ploeg in HLN. "Toen Standard aanklopte, dacht ik écht dat die stap de juiste was. Muslin (coach, red.) en Lawarée (sportief directeur, red.) geloofden in me, maar een paar weken na mijn komst lagen ze al buiten. Intussen weet iedereen wat er bij Standard gebeurt."

Ook het sportieve wordt blijkbaar achter de schermen geregeld. "Daniel Van Buyten (sportief raadgever, red.) en Christophe Henrotay (spelersmakelaar, red.) brengen hún spelers. Wie met een andere makelaar kwam, werd aan de kant geschoven. Zo werkt het tegenwoordig - niet alleen bij Standard. Je moet de juiste makelaar hebben, anders speel je niet."