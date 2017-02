Dries Mertens duidt het verschil met Romelu Lukaku: "Hij op zijn 16e bij Anderlecht, ik op mijn 18e pintjes drinken op kot in Gent"

door Redactie



De weg naar de Rode Duivels verloopt voor iedere Belgische international anders. Romelu Lukaku en Dries Mertens zijn wat dat betreft misschien twee uitersten.

Big Rom ademt voetbal uit, zoveel is duidelijk. "Die weet alles. Die kent elke speler en geeft er zelfs het geboortejaar gratis bij. Echt zot", vertelt Mertens in Fan!. "Romelu is geboren met voetbal. Hij stond op zijn zestiende al in de eerste ploeg van Anderlecht. Ik zat op mijn achttiende pintjes te drinken op kot in Gent."

Mertens studeerde er een halfjaar voor lichamelijke opvoeding tot hij naar Eendracht Aalst trok. "Op kot kochten Steve De Ridder, Jelle Cherlet en ik een bak bier. Die maakten we soldaat, waarna we met de fiets naar de Overpoortstraat (de studentenbuurt, red.) trokken."

Andere dingen des levens

"Bij mij is voetbal niet met de paplepel ingegoten", aldus de Napolitaan. "Ik heb andere dingen des levens gezien en misschien zit ik daarom anders in elkaar. Dat wil niet zeggen dat ik niet voor mijn vak leef. Dat doe ik wel. Maar ik drink graag een wijntje en dat is voor mij ook belangrijk."