Wie zendt vanaf volgend seizoen de Jupiler Pro League uit? Waarschijnlijk niet Telenet of Proximus

door Yannick Lambrecht

Eleven Sports is de grootste kanshebber op de Belgische tv-rechten

Het Belgisch voetbal is al enkele jaren enkel te volgen via de sportpakketten van Telenet en Proximus. Nu is er een verandering gemaakt in het tv-contract, waardoor daar vanaf volgend seizoen wellicht verandering in zal komen.