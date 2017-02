Barcelona pakt uit met zesklapper en scoort vier keer in 8 minuten tijd, Vidal loopt enkelbreuk op (niet voor gevoelige kijkers)

FC Barcelona heeft zaterdagmiddag Real Madrid opnieuw wat meer onder druk gezet. Tegen een mak Alaves legden de Catalenen er zes in het mandje.

Barça begon nochtans gematigd. De 0-1 viel pas met de rust in zicht na een razendsnelle combinatie, afgerond door wie anders dan Luis Suarez. Na de opener trok Barcelona de registers vol open. Neymar verdubbelde 3 minuten later de score.

In de tweede helft duwde de Blaugrana helemaal de gashendel in. Van minuut 59 tot 67 vielen er nog eens vier goals aan bezoekerszijde. Ook de namen van Messi, Alexis (own goal) en Rakitic verschenen op het scorebord. Suarez zette de kers op de taart met zijn tweede van de wedstrijd.

Een smet op de avond was de enkelbreuk van Aleix Vidal na een drieste ingreep. Alaves mocht vreemd genoeg met z'n elven verder.