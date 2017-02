Chinese club vangt bot: "Geld is niet alles in het leven"

Tegenwoordig kiezen veel spelers uit Europese topcompetities ervoor om een lucratieve deal in China te tekenen. Nikola Kalinic van Fiorentina zal alleszins niet de volgende zijn.

Tianjin Quanjian, de club waar ook Axel Witsel aan de slag is, bracht naar verluidt een bod van vijftig miljoen euro uit op de 29-jarige spits. Hij zal daar echter niet op ingaan, en kiest ervoor om op een hoger niveau te blijven spelen met Fiorentina. “Fabio Cannavaro (de trainer bij Tianjin Quanjian) belde mij op in januari maar de zaak is voor mij afgesloten."

Ik ben die vijftig miljoen die als transferclausule in mijn contract staat niet waard en ik betwijfel of er iemand is die zoveel geld aan mij uit wil geven," geeft Kalinic toe. "Ik heb niet om die clausule gevraagd, dat is afgesproken door mijn zaakwaarnemer en de club.” Hij is ook van de verfrissende mening dat geld niet het belangrijkste is voor een voetballer. "Geld is niet alles in het leven. Ik ben nog maar een jaar en half aan het spelen op een niveau dat van tel is en ik wil nog niet weg."