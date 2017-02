Gek of geniaal? Kijk eens met wat winnend Liverpool uitpakt bij deze vrijschop

Jürgen Klopp probeert een vernieuwende coach te zijn, en daar slaagt de Duitser ook wel écht in. Bij Borussia Dortmund en Liverpool liet en laat hij zijn spelers goed voetbal op de mat leggen, maar het gaat veel verder dan dat.

Zaterdagavond, tijdens de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur, liet Klopp zijn ploeg uitpakken met een nieuwigheidje. Bij een vrijschop tegen werd er een muur geplaatst en knielde Philippe Coutinho achter die muur om een lage vrijschop tegen te houden. Gek of geniaal? Zegt u het maar.

Toegegeven? Dit hadden we tot nu toe toch nog niet gezien op een voetbalveld. Christian Eriksen trapte de bal uiteindelijk over de muur en over het doel.

Twee snelle goals van Mane volstaan

Over naar de wedstrijd dan. Liverpool zette de topper tegen Tottenham al heel vroeg naar zijn hand. Sadio Mane scoorde rond het kwartier twee doelpunten in evenveel minuten en de bezoekers - met Alderweireld en Dembele in de basis - kwamen die klap niet meer te boven.

Coutinho kneels behind the wall to stop the potential low one! Never seen that before! pic.twitter.com/iiZtAJe5pp — Empire of the Kop (@empireofthekop) 11 februari 2017

Nice to see Coutinho following in the footsteps of Mesut Ozil, by hiding in big games. pic.twitter.com/kNg3WLyAxp — Dylan (@Paedrophile) 11 februari 2017