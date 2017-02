Vanhaezebrouck: "Met dit programma moeten we altijd bij de top-zes zijn"

Hein Vanhaezebrouck en z'n jongens weten wat hen te doen staat, zeker nu Racing Genk over hen sprong na de zege bij STVV. Voor die confrontatie blikte Vanhaezebrouck vooruit naar het treffen met Eupen en de strijd om play-off 1.

"Met het programma dat er voor ons aankomt (Eupen(t), Standard(u), Moeskroen(t), Waasland-Beveren(u) & KV Mechelen(t)), moeten we in principe altijd bij de top-zes zijn. Daar heb ik nooit aan getwijfeld, maar we moeten het waarmaken. Als we de thuiswedstrijden winnen, gaan we er dichtbij zijn", aldus Vanhaezebrouck.

"In 2017 hebben we nog niet verloren en we moeten dus die lijn doortrekken." Dat moet tegen Eupen. "Dat is een goeie ploeg in slechte papieren. Ze hebben ook meegemaakt wat het is om veel matchen te spelen op korte tijd en dat heeft hen punten gekost."