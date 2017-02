Vanhaezebrouck maakt zich grote zorgen: "Dit was onvoorstelbaar"

Heel wat spelers gezien die het niet lieten zien vanavond -Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

Hij was hard voor zijn spelers, terecht overigens. "Ik heb diverse spelers gezien die het niet lieten zien vandaag. Sommigen waren echt goed en deden er alles aan, maar er waren anderen die te weinig initiatief namen. Nochtans hebben we net dáárop getraind."

Hij was vooral niet te spreken over hoe Eupen aan de kansen kwam. "Hoe we een bal weggaven waar geen gevaar was (Mitrovic gaf het leer zomaar weg). Daardoor moest Esiti op de lijn redden. Onvoorstelbaar dat je dergelijke zaken niet beter aanpakt."

We hebben een ongelooflijk slechte zaak gedaan -Hein Vanhaezebrouck

Ook voorin was het niet goed: "Het moest zuiver zijn voorin, maar het was net iets te weinig. Te weinig kwaliteit. Het is de eerste keer dat Eupen de nul kan houden. Dat duidt op een gebrek aan creativiteit en initiatief bij ons."

Play-off 1 wordt nog een lastige klus voor Gent. "We hebben een ongelooflijk slechte zaak gedaan. We hadden ons voorgenomen om een x-aantal punten te halen. Nu mogen we echt niets meer laten liggen. En tegen Moeskroen en Waasland-Beveren gaan het opnieuw zulke matchen zijn. Ik heb hier geen goed gevoel bij", sloot Vanhaezebrouck af.