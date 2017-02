Vanhaezebrouck weet dÃ© oplossing voor Simon: "Als je maar Ã©Ã©n ding kan, ben je makkelijk af te stoppen"

Vanhaezebrouck weet dé oplossing voor Simon: "Als je maar één ding kan, ben je makkelijk af te stoppen"

Er zit een groot verschil tussen de Moses Simon die in zijn eerste drie maanden de Jupiler Pro League in brand stak en de Moses Simon van de hele periode daarna. Vanhaezebrouck weet de reden én de oplossing.

"Wat je vaststelt, en dat zie je nu ook bij Izquierdo, is dat ze hem op den duur heel goed leren kennen", aldus Vanhaezebrouck. "Ploegen stellen zich daarop in en komen met dubbele of driedubbele dekking. Iedereen heeft al eens tegen je gespeeld en dan wordt het moeilijk om elke wedstrijd nog het verschil te maken."

Hij ziet er een uitdaging in voor de flankaanvallers. "Dat is het lot van een goeie flankaanvaller. Er wordt extra op gefocust. Daarom zijn we met Simon bezig om hem andere mogelijkheden aan te bieden. We kunnen niet verlangen dat hij er drie man los afloopt. Dat gaat niet meer als de tegenstander daarop ingesteld is."

Simon moet zijn spel dus meer variëren. "Hij moet ook zijn acties naar binnen doen, kijken en met zijn hoofd omhoog opties zien. Misschien kan hij een één-tweetje doen of een derde speler aanspelen. Misschien kan hij een bal meteen over de verdediging leggen."

Milicevic vergeten

Hij moet zijn ploegmaats meer betrekken. "Als men focust op hem, komt er elders ruimte. Daar heeft hij nog veel stappen te zetten. Soms verliest hij het overzicht. Kijk maar naar die tegenaanval waar hij Milicevic gewoonweg vergeet aan te spelen. Daarin moet hij progressie maken."

"Als hij zijn arsenaal aan oplossingen verruimt, gaan ze opnieuw anders moeten verdedigen en meer naar de andere spelers kijken. Dat opent dan misschien meer mogelijkheden om die actie te maken. Als je maar één of twee dingen kan, ben je makkelijker af te stoppen", besloot Vanhaezebrouck.