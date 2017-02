Alle ogen gericht op Gabriel Jesus: Het beste moet nog komen voor het Braziliaanse wonderkind

Gabriel Jesus kroonde zich vorig weekend tot held in de 2-1-overwinning tegen Swansea. Dat deed hij met twee doelpunten, waaronder een in de 92e minuut. Dat is nog eens een manier om je visitekaartje af te geven. Dit is zijn indrukwekkende verhaal.

Het debuut van de 19-jarige Braziliaan in de Premier League kwam er tegen Tottenham. Hij viel tien minuten voor tijd in, en deed daarin meer dan Agüero in de hele wedstrijd. Dat zag ook trainer Pep Guardiola, want sindsdien begon de Braziliaan elke keer in de basis en moest de Argentijn vanop de bank toekijken. Op het veld van West Ham maakte hij zijn eerste doelpunt voor The Citizens.

Hij is pijlsnel, dribbelvaardig, heeft een neus voor doelpunten, kan de vrije ruimte vinden, draagt ook verdedigend zijn steentje bij en gaat opmerkelijk goed om met de grote druk. De jongeling werd al vergeleken met Thomas Müller, Antoine Griezmann, Luis Suarez, en noem maar op.

Die jonge voorlinie met Jesus, Sane en Sterling (gemiddeld 20 jaar) maakte al een serieuze indruk. De vraag is wel of hij Sergio Aguëro en andere jongeling Kelechi Iheanacho eruit kan houden. Eén ding is zeker: met zo’n afwerker voor hem zal Kevin De Bruyne alleszins zijn assistentotaal nog kunnen aandikken.

Zo begon het

Op 30 april 2015 begon Gabriel Jesus aan zijn professionele carrière bij Palmeiras. Met zijn vorige club won hij het Braziliaanse kampioenschap en de beker. Daar maakte hij tijdens zijn eerste volledige seizoen vijftien goals en vier assists in de Braziliaanse competitie en de Copa Libertadores. Ook hielp hij de nationale ploeg aan een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2016. Voor de Seleçao maakte hij in nauwelijks zes wedstrijden vijf goals en drie assists.

Afgelopen zomer tekende hij al een contract ter waarde van €32.000.000 bij Manchester City, maar dat leende hem direct terug uit om het kalenderjaar uit te doen. Sinds zijn aankomst in Engeland vorige maand is de jongeling zich al geweldig aan het bewijzen. Maandag gaat Manchester City op bezoek bij Bournemouth, en er bestaat geen twijfel op wie alle ogen gericht zullen zijn.

Braziliaanse legende Cafu is ook onder de indruk: