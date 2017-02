Westerlo ziet stuntzege in extremis toch nog in rook opgaan en blijft troosteloos achter

door Timothy Collard

door

KVC Westerlo ziet stuntzege hélemaal in rook opgaan en blijft troosteloos achter

Foto: © Photonews

KVC Westerlo was op weg om te gaan stunten op het veld van Sporting Charleroi, maar in extremis zag de ploeg van Jacky Mathijssen de drie punten alsnog in rook opgaan. Damien Marcq en Cristian Benavente schonken Charleroi de drie - dik verdiende - punten, Westel bleef troosteloos achter met lege handen.